Sorpresa: ora il M5s vuole un Mattarella bis

L’assemblea dei senatori grillini chiede che il partito si esprima per la riconferma del presidente della Repubblica

Sorpresa: i senatori del M5s spingono per il bis di Sergio Mattarella al Quirinale. Doppia sorpresa: i grillini che siedono a Palazzo Madama hanno chiesto che Giuseppe Conte sia affiancato durante le trattative per il Colle. Il doppio indirizzo è emerso lunedì sera al termine dell’assemblea dei senatori M5s. E complica di nuovo le carte in tavola. Da una parte sbarra la porta a Mario Draghi, dall’altra, invece, crea un problema al Pd. Posto che la posizione di Mattarella al momento sembra inamovibile: no, grazie.