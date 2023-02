"Menodramma" di Maria Castellitto. La vita adesso e prima, un istante déjà-vu

La protagonista Duna corre e va veloce verso un luogo in cui la giovinezza c’è ma sembra svanita: noi siamo con lei, in quella Londra che è un grande azzardo. Senza nessun grande gesto e senza avere in mente errori a fin di bene

"Il tempo prende, il tempo dà / noi corriamo sempre in una direzione /ma qual sia e che senso abbia chi lo sa”, cantava Guccini in Incontro, sottolineando a suo modo il senso di una fine che stava per palesarsi nella sua vita e in quella di un’amica di allora, protagonisti (in)consapevoli di una giovinezza che aveva già nostalgia di sé stessa. Quel brano è del 1972 e Maria Castellitto sarebbe nata 25 anni dopo, esattamente come Duna Solenni, la protagonista di questo esordio editoriale pubblicato da Marsilio con un titolo - "menodramma" - volutamente scritto in minuscolo, in contrasto con grandi problemi e angosce che affliggono i ventenni. Duna è pigra ed è nata “senza sforzi”, conosce bene il significato delle parole anacoreta e Hikikomori, ha dei lineamenti e un modo di fare che tranquillizza gli altri, ma la sua è una calma solo apparente.