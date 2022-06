Manuale per la perfetta gestione dei debiti e delle ripetizioni

E adesso il manuale per la perfetta gestione dei debiti, cioè le materie da recuperare a settembre, cioè le ripetizioni da pagare a giugno luglio e agosto, cioè le vacanze recriminatorie.

La prima regola è: non dare la colpa ai professori. Sono andata al colloquio a scuola a passo di marcia, decisa a manifestare la mia delusione, il disappunto, il senso di ingiustizia, il maltrattamento, il caldo, il Covid, le mascherine, le email scritte male, le regole privacy punitive, tutto. Pensavo: stai solo attenta a non farla bocciare direttamente. So che succede, ci sono madri talmente insostenibili che i professori si sfogano sui figli e li bocciano. Pur di non far parte di quella categoria non ho mai detto una parola, ho sempre ringraziato, chiesto scusa e dato ragione, ma stavolta, ah stavolta sì che mi sentiranno. La professoressa di Matematica e Fisica mi ha fatto accomodare su una di quelle seggioline punitive, in cui tutti rimpiccioliamo tranne loro che diventano gigantesche, e mi ha chiesto come sta il ragazzo che dà ripetizioni a mia figlia. Aiuto, in che senso? Non lo so, non l’ho mai visto, forse gli devo dei soldi, forse, professoressa, è suo figlio? A maggior ragione non doveva rimandare, mia figlia, penso ma per fortuna non dico.

No signora, non è mio figlio, io non ho figli, per carità, ha detto la prof., offesa.

