Ai dolci amici addio, la cena di classe non ha il ritorno a casa

Questo è un addio. Purtroppo la rubrica chiude. Non per cattiva volontà, né per stanchezza né, posso assicurarlo, per censura. Non ho ricevuto particolari intimidazioni né minacce di morte, tranne che dalla mia famiglia, e comunque non sono pentita di niente. Questa rubrica chiude per cena di classe. La cena a cui andrò stasera, con mio figlio, e di cui è noto solo l’orario di inizio, le otto, e che poi chiaramente non finirà mai più e io resterò per sempre a tavola tra la prof. di religione, le crocchette di patate fredde e il padre di Giacomo che mi spiega nel dettaglio la ricarica a induzione delle auto elettriche, mentre io lo incalzo con domande sempre più insistenti e intanto penso a come ucciderlo con la complicità della prof. di religione. Le otto in punto, ha detto mio figlio, mentre io ho provato a opporre un’interpretazione estensiva: dalle otto, cioè può andar bene anche se arriviamo alle nove. Secondo me il senso delle otto è: nessuno provi ad arrivare prima delle otto perché non avrebbe senso e anzi ci farebbe molto incazzare, trovereste le porte sbarrate.

