Scrivere in cucina

È molto importante vivere in un appartamento minuscolo tra i venti e i trent’anni, perché più piccola sarà la casa e più l’immaginazione si farà spazio. Gli unici metri quadri che contano nella prima parte di una vita adulta sono quelli della mente: è lì che devono arrivare un gusto e una visione. Poi le cose cambieranno, e sarà bello avere dei pensili, un’isola da cucina, un grande tavolo per accogliere gli ospiti (gettando via il tavolino pieghevole e il puf su cui abbiamo mangiato per anni), e soprattutto un lavandino capiente, per non dover più lavare i piatti nella vasca da bagno. Prima dei trent’anni però è fondamentale il contrario, se vogliamo che la nostra esistenza impari a dispiegarsi dentro stanze invisibili e luminose, quinte teatrali, e botole immaginarie che si aprono sul mare.

