Le liti di Natale prima erano sulla politica, ora sul vaccino. Consigli per non tirarsi il cotechino

Per tutta la vita, circa un’ora prima dei pranzi e delle cene di Natale, con la tavola apparecchiata a metà, qualcuno, di solito una madre, spesso una nonna, a volte perfino un bambino già sull’orlo del pianto, ha detto, a bassa voce: però vi prego, stavolta non litigate. Sulla politica, è il sottinteso di sempre. La risposta è anch’essa identica negli anni: ma figurati, io, con accento insistito sulla parola io, non ci penso proprio, ed è una risposta totalmente fasulla, che in realtà significa: non aspetto altro. Ci sono stati Natali, anche vicinissimi, con in palio un premio in denaro per chi riusciva ad arrivare alla cena di Santo Stefano (quella in cui si dichiara di voler digiunare e poi alle venti e quindici ci si avventa sugli avanzi del pranzo) senza avere pronunciato la parola: berlusconismo, e quindi senza tutte le gradazioni di crisi conseguenti, dall’ironia al sarcasmo alle urla alle lacrime, fino a: ti diseredo – durante una rissa fra zie nostalgiche berlusconiane, cugini antiberlusconiani e suocere dubbiose, una persona di solito schiva ha raccolto i pacchetti che aveva portato in dono, tranne quelli per i bambini, ha chiesto il suo cappotto e se ne è andata, lasciando il cotechino iniziato nel piatto. È stato un gesto estremo, che ha avuto l’effetto di far smettere di litigare i parenti, lasciandoli con le forchette a mezz’aria, ma in realtà solo per qualche minuto. Poi hanno ricominciato.

