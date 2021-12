Natale in casa Zaia: "Fate pure il pranzo del 25 sereni, ma con le finestre aperte”

La premessa è laconica. “Forse non ci rendiamo conto: se non ci fossero i vaccini, cari cittadini, oggi sarebbe zona rossa. Tutto chiuso”. Invece ecco i mercatini nelle piazze, le bancarelle col vin brulè, le vie dello shopping. Non sono previsti grandi eventi, annullati i veglioni: anche il turismo a Venezia, dopo due mesi di giro d’affari ai livelli pre Covid, si è congelato di nuovo. Atmosfera a metà. Sarà un giallo Natale, color dell’allerta e dell’incognita: “Lunedì affronteremo il cambio di zona”, ripete da giorni Luca Zaia. “Sentiamo la pressione ospedaliera, anche perché quattro persone su cinque nelle nostre terapie intensive non sono vaccinate. Eppure facciamo 47mila dosi al giorno, 140mila tamponi. Vi rendete conto del dispiego di forze immenso da parte del Veneto per tenere sotto controllo la pandemia? Siamo all’86 per cento di immunizzati: vorrei poter dire di arrivare al 90 entro il 31 dicembre, se faremo i bravi”.

