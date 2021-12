Dagli auguri al pranzo in famiglia, un Natale più difficile del solito

Più casa Cupiello che Frank Capra. La filosofia, i No vax e l’insalata di mare col polpo che rovinano la giornata. Il rischio di rimpiangere la festa in zona rossa

È ovvio che auguriamo a tutti buon Natale, pure ai buddisti, musulmani, induisti: lo faccio io che non credo agli dèi, pensate uno che ha fede. E poi ci sono quelli di noi che hanno visto e rivisto La vita è meravigliosa di (all’anagrafe) Francesco Rosario Capra detto Frank Capra. Con quella scena finale in cui il protagonista, George, augura a tutti buon Natale e tra l’altro chi se non un meridionale come Rosario Capra poteva avere un rapporto così particolare con i santi da immaginare un san Giuseppe che consiglia a Dio di mandare un angelo custode, tra l’altro di seconda classe, senza ali, per salvare George?