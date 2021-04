I libri fantasma. Speranza e gli altri

Quando la polvere del tempo si sarà depositata, ci si chiederà se questi libri siano mai stati scritti e diventeranno preda dei cacciatori di ectoplasmi

Il libro fantasma di Speranza che riappare misteriosamente su eBay. Il libro su uno dei grandi misteri d’Italia (la caduta di Conte per penuria di ciampolillipuziani) per cui Travaglio sta facendo le indagini preliminari. Il libro di Rocco Casalino in poltrona che a momenti non usciva causa depoltronazione dell’autore. Il libro di Dibba su Draghi affamatore di popoli (La Stampa – per dire come stiamo messi – ha anticipato il titolo di un paragrafo della bozza del quarto capitolo, “Il sacco di Atene”), che segue al chimerico libro di Dibba su Bibbiano, accantonato quando i suoi compari si sono alleati con i ladri di bambini.

Devono essere tempi interessanti per il cacciatore di libri Simone Berni, che sul suo blog si è già occupato più volte del libro-ectoplasma di Speranza. Conservo gelosamente un suo catalogo del 2007, “Libri scomparsi nel nulla… ed altri che scompariranno presto”. Dovesse farne una nuova edizione fra venti o trent’anni, quando su questo periodo grottesco si sarà depositata la polvere fatata del vintage, scommetto che ci saranno tutti – Speranza, Travaglio, Casalino, Dibba.

Per adesso, ci sono titoli come “Dove andiamo a ballare questa sera?”, la guida alle discoteche dell’allora vicepremier Gianni De Michelis. Una guida ben curata e completa, per inciso. Perché anche quando giocava o ballava, la Prima Repubblica era infinitamente più seria di questi qua.