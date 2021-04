Speranza e il suo libro, tra Moccia e un verbale dei carabinieri

E' a pagina 123 che ci fa davvero sobbalzare dalla sedia. Quando se la prende con la globalizzazione “senza regole”. Quando si scaglia contro il mercato che dimostra “ancora una volta di non essere in grado di autoregolamentarsi”. Ma come? Ma stai scherzando? E’ infatti solo grazie alla globalizzazione e al mercato se oggi possiamo leggere questo capolavoro scomparso, questo libro misterioso e ritirato dal suo autore, Roberto Speranza, il ministro della Salute. Dunque evviva la globalizzazione. Evviva questo mitologico libro sulla pandemia arrivato fresco (15 euro) da Amazon Francia dov’è entrato pure in classifica. Iperacquistato da un mondo di feticisti italiani – c’è gente che ha pagato 400 euro in Spagna per averlo subito, tipo Gronchi rosa. Eccolo finalmente questo Feltrinelli scomparso e ritrovato (titolo: “Perché guariremo. Dai giorni più duri a un’idea nuova di salute”) che evidentemente fa la felicità di Dario Franceschini e della sua biblioteca dell’inedito.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni