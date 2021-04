La gaffe sul Colosseo è un altro scivolone della "Bestia" della Raggi

La gaffe è clamorosa. Fessa, ma indimenticabile. Di quelle che rimangono impresse e fanno sfregare le mani per la gioia alle opposizioni. D’altronde se il sindaco di Roma per promuovere un importante evento sportivo in città – la Ryder cup 2023 che si svolgerà in realtà al Marco Simone Golf and Country Club di Guidonia – posta un video promozionale mettendo al posto del Colosseo l’arena di Nimes, in Francia, i giornali come possono fare finta di nulla? E così la propaganda si fa boomerang e diventa arma formidabile per gli avversari politici per tratteggiare una sindaca incapace, dopo cinque anni non ancora in grado di distinguere uno dei simboli della città da un qualsiasi altro anfiteatro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni