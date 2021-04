I mugugni regionali tra vaccini arrivati e vaccini inoculati

Un totale di 13.032.996 somministrazioni, per 3.924.664 persone che hanno completato il ciclo vaccinale con prima e seconda dose. E un totale di 15.575.830 vaccini distribuiti. Questi i dati ufficiale sulla campagna vaccinale, a ieri mattina. Ci sono quei due milioni e mezzo di scarto tra dosi arrivate e dosi inoculate. “Servono per le seconde dosi, in caso di ritardi nelle consegne”, dicono i governatori, anche se questa settimana si attendono 400-500 mila dosi di Johnson & Johnson (entro il 19 aprile), 175mila dosi di Astrazeneca, oltre un milione di dosi Pfizer entro due giorni e circa 400 mila dosi di Moderna entro quattro. I vaccini anche se con ritardo arrivano, ma non è detto che il problema sia soltanto il ritardo (anzi). E però, regione che vai, cahiers de doléances che trovi: c’è chi denuncia appunto le mancanze dei fornitori (quasi tutti i governatori); chi, dall’opposizione a uno dei governi locali, vorrebbe che il governo centrale vigilasse sull’efficienza della campagna (è successo nelle Marche); chi (dalla Lombardia, regione che un mese fa era considerata tra le più ritardatarie), definisce l’idea campana delle isole-Covid free “una delle belle proposte che potranno essere prese in considerazione, ma la cosa importante è completare questa fase di vaccinazione massiva” (così il governatore leghista Attilio Fontana) e chi, dalla Campania, come il governatore pd Vincenzo De Luca, lancia l’ultimatum: duecentomila vaccini entro aprile oppure la Campania lascia la Conferenza stato-regioni, oltre a non procedere per classi di età ma per categorie, ipotesi questa subito stroncata dal commissario Figliuolo, visti i dati Iss sulla mortalità, concentrata tra le persone anziane: degli oltre centomila morti di Covid in Italia, soltanto l’1 per cento ha meno di 50 anni (c’è intanto chi pensa che in Campania si possa invece accelerare, fuor di retorica del governatore, aprendo un grande hub a Napoli, in piazza Plebiscito). E se la Toscana si è distinta in negativo per la lenta vaccinazione degli over-80 (con priorità però ad altre categorie), e la Puglia viene additata come esempio negativo di campagna lenta sul Financial Times, ieri, in Veneto, il governatore Luca Zaia è tornato sulla questione dosi: “Che qualcuno vada a vedere, a noi è stato proibito. In giro per l’Europa si sta vaccinando, vuol dire che qualcuno li ha, i vaccini. Basta vedere la Gran Bretagna che ha vaccinato il 40 per cento delle persone”.

