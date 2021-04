Complotto! In arrivo la maxi inchiesta di Travaglio sulla caduta di Conte

Poiché da sempre il complotto è il più banale rifugio del cretino, nonché il più cretino dei rifugi, Giuseppe Conte evita di parlarne personalmente e lascia che siano camerieri e palafrenieri a raccontare le ore della sua caduta da Palazzo Chigi come un tranello, un piano diabolico, quasi un colpo di stato. Ed è infatti in arrivo a questo proposito un libro di Marco Travaglio. Lui che lecca i fatti per osservarli meglio. Slurp! L’ex presidente del Consiglio ha ritegno e asseconda in silenzio la teoria del complotto fatta propria persino da Goffredo Bettini. Un’idea da serie tv – ci penserà Discovery o Disney Channel? – che adesso sta per assumere le sue giuste dimensioni di patacca giornalistica con l’impegno del mitologico Travaglio. Il più grande segugio d’Italia. Quello che subito capì Raffaele Marra e la corte dei miracoli di Raggi a Roma. Infatti garantì per Marra poco prima che venisse arrestato. Insomma uno al quale non gliela si fa.

