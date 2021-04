Draghi, il patriottico. Golden power e autonomia vaccinale. La sponda di Giorgetti

La politica di tutela degli asset nazionali che piace a Giorgetti: Alitalia, Ilva, vaccini e rete. Le telefonate di Draghi per proteggere gli interessi. "Fare il premier mi piace". Il sovranismo di De Luca? "Questa non passa"

Roma. Le case farmaceutiche? “Alcune società si sono vendute le cose due o tre volte”. Ilva? “Strategica” e dunque arriva Franco Bernabè. I semiconduttori? “Ci servono. Abbiamo deciso di esercitare la golden power”. La prossima sarà Iveco. E poi Alitalia “che è costosa” ma gli stranieri non prenderanno i nostri slot”. I vaccini? “Li produrremo noi. Non ci abbiamo rinunciato”. Non è sovranismo scalcagnato e non è un caso che piaccia a Giancarlo Giorgetti. C’è qualcosa di nuovo che Mario Draghi ha iniziato a pronunciare: “Metto il mio prestigio a servizio dell’Italia e mi sta piacendo”. E’ il patriottismo sgrassato da scorie di nazionalismo.