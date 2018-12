A qualcuno non è piaciuta la proposta “ticinese” di Matteo Salvini, sul referendum, per completare la Tav. Ha il sapore amaro del rinvio. Almeno fino a dopo le europee, quando l’alleato pentastellato avrà misurato il buco nero nel quale si è andato ad infilare, e il Capitano invece avrà toccato con mano la dimensione (vera) del suo consenso. Un rinvio, per non esacerbare gli animi grillini. Perché quel “i fatti si fanno al Mise”, pronunciato da Luigi Di Maio dopo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.