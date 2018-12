Un referendum sulla Tav sarebbe utile?

SI

Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e Trasporti (Lega)

Prima vediamo come procede l’analisi costi-benefici e non è detto che l’esito sia negativo. E’ un opera cui sono favorevole ma, siccome è transfrontaliera, qualsiasi ripensamento deve coinvolgere Italia e Francia. Il referendum sarebbe una extrema ratio e non mi sottraggo. Non la ritengo la scelta migliore ma si può arrivare a quel punto purché serva a decidere di fare l’opera in modo che nessuno possa dire che esiste una maggioranza contraria. E’ giusto che si esprimano i piemontesi come proposto dal presidente di Regione, Sergio Chiamparino, o le comunità interessate. Tutti dicono che la maggioranza dei piemontesi è favorevole, anche secondo noi i Sì sono più dei No. Dopodiché stiamo parlando di opere che si devono fare da vent’anni e probabilmente la Tav sarà operativa al 2030. Ma prima di fare guerre di religione in casa nostra cerchiamo di chiederci: cosa facciamo da qui al 2030? Non possiamo restare fermi su altre opere, tipo la ferrovia Genova-Ventimiglia che è ancora a binario unico eppure da lì passa metà del traffico merci verso la penisola Iberica. Poi: i francesi cosa ne pensano della Tav? Vorrei sentire una posizione definitiva dal governo. Uscirei da discorsi di carattere ideologico: c’è un tema di finanziamenti europei, che devono essere utilizzati altrimenti c’è il rischio di perderli, e di lavori per comunità e ditte locali che possono portare benefici. Se si devono fare delle battaglie si fanno purché si vada spediti. Sono stufo del sol dell’avvenire. Ma intanto non fermiamoci troppo a discutere.