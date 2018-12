Gilet gialli, Tav, Scala. Contro i sovranisti c’è un’amica geniale di nome Europa

Le storie sono diverse, le ragioni sono diverse, le intenzioni sono diverse, le prospettive sono diverse ma per quanto possa risultare difficile tenere insieme in un unico ragionamento alcune delle piazze che negli ultimi giorni hanno conquistato le prime pagine dei giornali esiste un magnifico filo conduttore che unisce come puntini di un unico disegno gli applausi ricevuti da Sergio Mattarella a Milano alla prima della Scala, i fischi indirizzati a Macron dai gilet gialli, l’adunata sovranista a Roma organizzata...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.