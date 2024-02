Il campo si fa pesante: ultimi palleggi d'attesa attorno al Meazza

La verità è che al momento tutti pendono dal fischietto che pende dalle labbra dell’arbitro, o per meglio dire del giudice, il resto rimane confinato alle ipotesi, alle tattiche per tenersi aperte tutte le vie di passaggio, come dicono i telecronisti. L’arbitro, cioè il Tar, fischierà il 14 marzo, e solo allora si saprà se il vincolo sul secondo anello del Meazza sarà tolto o meno. Da questo di capirà quanta parte dello stadio potrà effettivamente essere modificata. Ad esempio: Milan e Inter sperano ancora che sia una parte importante, mentre il comune, attraverso WeBuild, la società che dovrebbe fare i lavori, spera forse in una soluzione più soft. In ogni caso, l’ultimo aggiornamento stile “Tutto il calcio minuto per minuto” è questo. Dopo l’incontro (venduto per risolutivo ma non lo era) tra Beppe Sala, Alessandro Antonello e Paolo Scaroni, il presidente dell’Inter Steven Zhang ha avuto un contatto diretto (da Nanchino) col sindaco. E ha confermato che il club nerazzurro è possibilità sulla scelta di restare al Meazza. A patto che ci siano le condizioni tecniche, che si addivenga a un passaggio di proprietà, e che ci si metta d’accordo su una parte edificabile di quel grande deserto vuoto che è ora l’area intorno allo stadio. Niente ok a scatola chiusa.



