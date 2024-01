Spunta un progetto per restaurare il Meazza. E piace pure alla Sovrintendenza

Non è usuale che la Soprintendenza arrivi a definire “una meraviglia” un progetto che mira a restaurare il Meazza, dopo avere posto lo scorso agosto un (discutibile) vincolo culturale sul secondo anello annullando ogni ipotesi di demolizione, come auspicavano Milan e Inter. Eppure Emanuela Carpani ha usato proprio questa espressione dopo la presentazione di un progetto di riqualificazione elaborata dallo studio Arco Associati. Non è l’unica stranezza di questo romanzo d’appendice che dura da cinque anni: a promuovere la nuova iniziativa non è la giunta o la maggioranza ma un consigliere d’opposizione, il capogruppo di Forza Italia Alessandro De Chirico che, giusto per rendere più paradossale la situazione, è sempre stato l’unico nel centrodestra a schierarsi convinto con le due società per un nuovo stadio e l’abbattimento di quello vecchio: “La situazione è cambiata – spiega al Foglio l’esponente forzista – l’anno prossimo arriverà il vincolo sui 70 anni che ci obbliga a pensare a un alternativa per un bene che Milano non può lasciare abbandonato”. Non si tratta solo di un restyling ma di rimettere in piedi, almeno in parte, il piano delle due società milanesi che avrebbe ridisegnato l’area che va da piazzale Axum al piazzale dello Sport: “Eliminando i tornelli – continua De Chirico – creiamo uno spazio per negozi e servizi e per la costruzione di due torri che potrebbero essere utilizzate come headquarter dalle due società, obiettivo è rivitalizzare la zona rendendola attrattiva. Anche per gli spettatori l’esperienza della partita non sarà tradizionale, lo stadio avrà una copertura con il 5G, si potranno avere contenuti extra sul cellulare”.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE