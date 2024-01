Un po' ufficio, un po' casa, un po' inclusiva: Milano cerca futuro

Pietro, un giovane regista alla ricerca di un produttore per il suo nuovo film, viene chiamato da una società di architettura per realizzare un documentario sui suoi 50 anni d’attività. All’inizio è scettico ma poi si lascia coinvolgere, quando scopre che una delle prime opere del gruppo di progettazione è stata quella di riorganizzare gli uffici di una grande multinazionale in cui lavoravano i suoi genitori. Erano gli anni Settanta e la multinazionale in questione, l’Ibm, è stata la prima al mondo a sperimentare il lavoro negli open space. La mamma e il papà di Pietro si erano incontrati così, quando i muri delle stanze che li separavano vennero abbattuti. È la trama del film “Il posto” che il regista Gianluca Vassallo sta realizzando per conto di Lombardini 22, uno dei più noti studi di architettura milanesi (400 dipendenti) che controlla la Degw, società di progettazione specializzata nei luoghi di lavoro, nata nel 1973 a Londra, nel Berkshire, dove sono cominciate le riprese del film che proseguiranno tra Milano e Cagliari. “Vassallo ha trovato uno spunto narrativo per raccontare uno dei concetti che più ci sta a cuore e cioè la relazione che intercorre tra spazio architettonico e comportamenti umani e sociali”, spiega al Foglio Franco Guidi, amministratore delegato di Lombardini 22, che partecipa a un progetto di ricerca con il Cnr di Parma sul rapporto tra neuroscienze e architettura. “A Milano – aggiunge – si stanno sperimentando nuovi modelli di uffici, ma anche residenziali, che la pandemia e l’utilizzo diffuso dello smart working hanno portato. Ma ci vorrà ancora tempo prima di arrivare a una nuova idea condivisa di sviluppo immobiliare”.



