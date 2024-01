Bombardare la giunta. Azione in pressing su Sala: serve cambiare passo

Inverno gelido per Beppe Sala, alle prese coi turbamenti della sua maggioranza. Non c’è solo l’opposizione (guidata ogni lunedì da Salvini, dunque un po’ sguaiata) a sparare o Carlo Monguzzi, molto ridimensionato leader dei verdi con i suoi ritornelli ecologisti. La grana maggiore, a sorpresa, viene dal centro. Il primo a mandare un segnale è stato Carlo Calenda che ha parlato di città “abbandonata”. A Milano, ha detto, “una cosa mi preoccupa: noi abbiamo appoggiato convintamente Sala, ma il secondo mandato è più debole del primo. C’è la sensazione di una giunta molto debole, Milano è abbandonata ed è pericoloso. È importante concentrarsi sul miglioramento dell’attività della giunta, è molto lacunosa”. Sulla stessa lunghezza d’onda di Calenda c’è il recenteb attivismo di Mariastella Gelmini che ha iniziato un tour delle periferie coi consiglieri comunali e di municipio di Azione, per raddrizzare una giunta che a molti sembra abbarbicata attorno al centro storico. “La Giunta Sala – ha spiegato Gelmini – deve fare di più sul tema della sicurezza, della casa e delle periferie, c’è una parte di città in netta sofferenza. Non possiamo lasciare questi temi alla destra”. Ancora: “In questo momento ci sono due Milano. La città che corre, competitiva, e la Milano che ha gravi criticità e che non deve essere lasciata sola. La presenza di Azione con i nostri consiglieri in questi territori sta a significare che vogliamo incalzare la giunta Sala rispetto alla soluzione di questi problemi. È chiaro che sono problemi che esistono da tanti anni, ma serve un cambio di passo netto”.



