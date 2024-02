 Due popoli e un partito. E' rissa nel Pd milanese su Israele e palestinesi

La manifestazione filo palestinese nel Giorno della Memoria. E poi il convegno, programmato nel circolo Pd Aldo Aniasi del Municipio 1 ( centro città), dal titolo “Colonialismo & Apartheid in Palestina, una lunga storia di occupazione illegale e Resistenza” e “rimandato” in extremis, ma senza che sia fissata una data. Ce ne è abbastanza per far esplodere il caso di un Partito democratico che sotto la Madonnina è letteralmente spaccato in due (ma dov’è la novità?) Anche quando guarda all’estero. Al punto che i Giovani democratici di Milano, il cui leader storico è Paolo Romano, attuale consigliere regionale, decidono che no, quel convegno programmato per il 15 febbraio non si farà in un circolo Pd; e che no, Alae Al Said, una scrittrice invitata a parlare insieme a Moni Ovadia, Ibrahim Youssef e altri non interverrà. Del resto Al Said aveva inneggiato, il 7 ottobre, agli attacchi di Hamas come al “capitolo più bello di tutti: quello della rinascita palestinese, di Gaza che rompe le mura della prigione, dell’oppresso che si ribella e dell’oppressore che scopre cos’è la paura”. A moderare (moderare?) sarebbe stato Sandro Corti, che venne bersagliato dalla Zanzara per aver dato di nazisti agli israeliani, salvo poi chiedere scusa. Casus belli, quello del convegno. Che ha portato anche a un chiarimento pubblico da parte dei Gd, che tuttavia – sia consentita la critica – chiarisce poco perché sottovaluta il fatto che quel convegno non è “un errore” ma esattamente quello che pensa una parte (non piccola) del Pd.

