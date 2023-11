Il “nostra culpa” di Salvini per  vincere il prossimo sindaco di Milano

Parliamo del prossimo sindaco di Milano. Matteo Salvini, facendo un mea culpa non scontato, poiché capire gli errori è una scelta complessa, inizia a mettere l’arrosto sul fuoco. Il mea culpa che non ti aspetti è questo. Presentando alle Stelline il libro di Silvia Sardone “Mai sottomessi”, il leader della Lega ha detto: se abbiamo perso “una, due, tre volte” la corsa per il sindaco – Pisapia, Sala, Sala – “la colpa non è della sfortuna: non siamo stati abbastanza bravi, sono stati anche errori del centrodestra. Quindi prepariamoci perché è vero che mancano tre anni, ma tre anni passano in un quarto d’ora”. Un sindaco non si improvvisa, serve prima di tutto un’idea per la città. E qui c’è il mea culpa – certamente non solo della Lega, ma di tutti i partiti, diciamo un “nostra culpa” – per errori grandi come una casa. L’arrosto sul fuoco, che cuocerà lentamente, fino alla fine del secondo mandato di Beppe Sala, è invece questo: chi sarà il futuro candidato del centrodestra? Domandina che non può esistere senza la domandina dirimpetto: chi sarà il nuovo candidato del centrosinistra? Arrosto, non fumo: il piatto forte dei prossimi anni.

