Con le mostre a Palazzo Reale Milano si scopre spagnola

Con El Greco sulla destra e Goya sulla sinistra, di questi tempi entrando a Palazzo Reale gira un po’ la testa: avere in contemporanea due mostre enormi su artisti a cui in Italia non è mai stato dato eccessivo spazio ha qualcosa di sorprendente e qualcosa di molto piacevolmente familiare, il sapore di un milanesado artistico di altissimo livello nato da una minuziosa ricerca e da una gran cooperazione. “Ormai me lo chiedono i miei colleghi al ministero a Madrid, se sono ambasciatore a Roma o a Milano”, scherza Miguel Ángel Fernàndez-Palacios Martinez durante la conferenza stampa di presentazione di “Goya – La ribellione della ragione”, quasi una fotocopia di quella che si era tenuta all’inizio di ottobre per El Greco, pittore cretese passato per l’Italia e consacrato dalla Spagna e dalla città di Toledo. Spagnoli i curatori, certosino il lavoro di prestiti e di raccolta delle opere, c’è una coerenza di fondo che rende le due mostre complementari, due iniziative che, per dirla con l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, illuminano il rapporto tra “una città e un paese”. Complice anche la scoppiettante presidenza spagnola del Consiglio europeo, insieme alla mostra ci saranno eventi, un po’ di promozione del turismo, qualche conferenza all’Istituto Cervantes e, prima del concerto conclusivo a marzo del Cuarteto Quiroga, altri tre concerti della Filarmonica di Milano nella Sala delle Otto Colonne, con un programma in cui è molto presente Luigi Boccherini, che ha vissuto gran parte della sua vita in Spagna e che è stato a lungo amico di Goya, con la sua “Musica notturna nelle strade di Madrid” fino al celebre “Stabat Mater”.

