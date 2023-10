Sala sveglia i Ghisa: "I vigili urbani stiano più vicini ai cittadini"

Ha scelto la cerimonia per il 157 esimo anniversario della fondazione della Polizia locale, Beppe Sala, per mandare un messaggio chiaro e forte alla categoria e alla città. I vigili di quartiere “rappresentano non solo uno dei servizi della Polizia locale ma l’idea stessa che abbiamo del ruolo dei nostri ‘ghisa’ a Milano. Un ruolo che è storico e che è sempre appartenuto al corpo: quello di stare nella città, nei quartieri, in mezzo alla gente”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE