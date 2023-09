Giungla d'asfalto. La guerra del traffico a Milano si fa dura 

Dopo la tragica teoria di ciclisti e pedoni vittime di incidenti stradali lungo le arterie milanesi, anche la lobby a due ruote – coccolata come un peluche dall’amministrazione comunale – ha deciso di gettare la spugna invitando i cittadini a lasciare la bicicletta a casa. La società Makno del professor Mario Abis – scrive il Corriere – ha registrato un calo del 20 per cento nell’intenzione di usare la bici tra chi la utilizzava ogni giorno. Anche i ricercatori del Politecnico stanno notando una tendenza analoga. Ovviamente la rinuncia non è la soluzione, ma non appaiono tali nemmeno certe idee del Comune. Per capirlo basta percorrere via Marghera – una delle vie commerciali più frequentate – alle dieci del mattino, coi furgoni costretti a parcheggiare in doppia fila; mentre dalle 18 il rito dell’aperitivo convive con affollamento e ingorghi d’auto. Bene, proprio qui gli astratti furori del “comune a due ruote” hanno pensato di disegnare una nuova ciclabile. “Mi domando – afferma Gabriel Meghnagi, presidente della rete associativa Vie, di Confcommercio Milano – come si possa pensare di far passare una ciclabile in via Marghera: stretta, molto trafficata e ad alta densità commerciale. Produrrebbe un immediato effetto imbuto del traffico anche in piazza Wagner”, altro snodo cruciale. Ma questa – assieme alla follia di strozzare tutti gli assi di scorrimento della città – è solo la punta dell’iceberg, perché Milano è in piena emergenza traffico.

