Altro che non demolire niente. Milano è bella perché pensa e cambia. Parla Cucinella

"Non vedo barbari alle porte di Milano. Vedo dei cambiamenti, che sono vita per la città”. Mario Cucinella, architetto e designer nato a Palermo, svariati lavori con Renzo Piano tra Londra e Parigi e da trent’anni a capo di uno studio di una novantina di collaboratori che ha firmato progetti significativi anche qui in città (ne citiamo almeno due: il Nuovo Museo d’Arte Fondazione Luigi Rovati di corso Venezia e il masterplan di MIND Milano Innovation District nell’ex area Expo), si ricorda bene di quando “le Varesine erano un luogo del terrore: chi mai le rivorrebbe?”. A Vittorio Sgarbi che nei giorni scorsi, commentando la demolizione di una villa neo-medievale alla Maggiolina, ha parlato di cupio dissolvi tutta meneghina, addirittura di “barbara violenza, Cucinella risponde pacato che “a volte conviene conservare, a volte bisogna demolire per ricostruire meglio, a volte bisogna proprio ripensare tutto. Serve più buon senso e meno ideologia. Ho la sensazione che spesso se ne faccia solo una questione di date più che di qualità degli edifici: mica tutto ciò che è stato fatto in passato deve per forza essere mantenuto in piedi. Una città non può contare solo sull’istinto di conservazione, con lo sguardo rivolto indietro”. E ancora: “E’ nella natura umana costruire gli spazi del proprio tempo: una metropoli come Milano non sarebbe quella che è senza le stratificazioni che si sono succedute nel corso dei secoli. Non vorrei che il non cambiare nulla e il conservare tutto sia solo un alibi per non sbagliare”.

