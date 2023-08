Soccorsi alla Salute. Lo scatto in avanti (digitale) di Bertolaso

Nel 2022 quasi 3,5 milioni di lombardi si sono recati al Pronto soccorso, significa che una persona su tre ha avuto necessità di un servizio che è poco definire di massa, e con i disagi ben noti. Così la Regione ha già cercato di sfoltire le code anche introducendo alcuni strumenti tecnologici, come l’app “Salutile Pronto Soccorso” che consente di conoscere, dal proprio dispositivo, dove si trovano i Pronto soccorso e lo stato di affollamento. Ma non basta, Guido Bertolaso ha presentato in giunta un piano di riforma strutturale, che richiede tempo e risorse: “Il piano fornisce indicazioni, uguali per tutti, affinché le strutture ospedaliere, pubbliche e private, garantiscano l’immediata accoglienza del paziente e la continuità della presa in carico, per i casi più gravi e complessi anche attraverso le attività di OBI, Osservazione Breve Intensiva, e la degenza di Medicina d’Emergenza-Urgenza – spiega al Foglio l’assessore al Welfare – Questa riforma modifica radicalmente il sistema e non potrà essere applicata in 5 minuti, ma anzi necessiterà di qualche anno: contiamo lo stesso che i primi effetti positivi arrivino fin da subito”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE