Il monito cruciale dell'Oms sulla mancanza di personale sanitario

“La crisi del personale sanitario in Europa non è più solo una minaccia incombente – è qui e ora”. Questa la premessa da cui muove la Carta di Bucarest, adottata da 50 dei 53 paesi membri della regione europea dell’Oms in occasione del summit del 22 e 23 marzo. Una dichiarazione che sollecita un’immediata azione politica per affrontare una crisi senza precedenti del comparto che lamenta carenza di organici, stipendi troppo bassi e condizioni di lavoro ormai insostenibili in moltissime realtà.

