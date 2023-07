Al Policlinico Umberto I di Roma, 103 infermieri rischiano il posto

I sindacati pronti allo sciopero, intanto proclamato lo stato di agitazione e chiesto l'intervento del Prefetto

Al Policlinico Umberto I 103 tra infermieri e operatori socio sanitari stanno per essere licenziati. Si tratta di lavoratori in appalto, dipendenti della cooperativa sociale Medihospes Nova. La procedura di licenziamento collettivo è stata comunicata a dipendenti e sindacati a fine giugno. “Ci lasciano senza lavoro poco prima dell’estate, un bel regalo”, commenta con sarcasmo un dipendente prima di aggiungere: “ci sostituiranno aumentando i turni del personale dentro la struttura, senza nessun nuovo concorso”. Un percorso, dicono lavoratori e sindacati, diverso rispetto quanto promesso in passato. “La Regione – dice Giancarlo Cosentino, segretario generale della Fp Cisl di Roma e Lazio – ci aveva garantito l’internalizzazione del personale sanitario in appalto e invece la direzione generale dell’ospedale ha preso questa decisione in modo del tutto unilaterale”.



Le federazioni competenti di Cgil, Cisl e Uil lo scorso 28 giugno hanno scritto al Prefetto per annunciare lo stato di agitazione e per chiedere un tentativo di conciliazione per cui attendono ancora di essere convocati. . Sulla vicenda proprio la consigliera regionale del Pd Eleonora Mattia ha presentato un’interrogazione per chiedere al governatore Francesco Rocca “quali iniziative si intendano intraprendere affinché vengano preservati i livelli occupazionali e affinché non siano depotenziate le prestazioni sanitarie e i livelli assistenziali per i pazienti di Roma e del Lazio”.