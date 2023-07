Consiglieri dem contro gli assessori in Campidoglio: “Non ci invitano agli eventi”

“Si è arrivati a situazioni pazzesche”, raccontano alcuni consiglieri del Pd. Si riferiscono a quanto accaduto qualche giorno fa. Quando il portavoce di We Build stava cacciando, trattandoli come degli imbucati, due importanti consiglieri capitolini del Pd dall’inaugurazione del cantiere della metro C a piazza Venezia. I consiglieri, è il fastidio che circola in aula Giulio Cesare, non vengono coinvolti abbastanza. Per questa ragione lo scorso 23 giugno la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli ha scritto una lettera piccata a tutti gli assessori, ribadendo una richiesta già espressa in altre due missive precedente “che non hanno avuto riscontro” relative “alla mancata comunicazione ai consiglieri di eventi pubblici e iniziative istituzionali”. Per questo Celli chiede agli assessori competenti “di comunicare con congruo anticipo ai consiglieri il calendario degli eventi che Roma Capitale organizza e promuove”. “

