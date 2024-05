Vedere le stelle al Gazometro: ritorna il festival del digitale

Sembra quasi impossibile che Roma possa essere all’avanguardia su temi così futuribili e invece ogni tanto accadono miracoli. Parliamo di Videocittà, il festival della visione e della cultura digitale, giunto alla VII edizione, che andrà in scena anche quest’anno al Gazometro, a Ostiense. Dopo Luna e Terra, il tema sarà Nebula, ovvero nebulose e sistemi stellari, e a concludere l’anno prossimo ci sarà il Sole. Dal 5 al 7 luglio l’area del Gazometro si trasformerà in una cittadella all’avanguardia che porterà il pubblico all’interno di galassie e nebulose con eventi, performance, video arte, spettacoli, dj set, ma pure talk e conferenze. Ideatore della manifestazione è Francesco Rutelli, mentre direttore creativo è Francesco Dobrovich. “Sette anni fa mi sono accorto di quanto le arti visive avessero un impatto sempre maggiore, non solo nel mondo culturale, ma che in quello della comunicazione e della vita quotidiana. Prima era un fenomeno che riguardava in larga parte il web, oggi invece invade molti campi, a partire da quello musicale. Ormai non c’è concerto in cui la parte ‘visiva’ non sia importante se non addirittura fondamentale. Eravamo partiti in modo marginale mentre ora siamo al centro delle trasformazioni”, spiega Rutelli. Del resto basti pensare all’incredibile serie di concerti che gli U2 hanno tenuto allo “Sphere” di Las Vegas, la celebre sfera led in grado di creare incredibili mondi virtuali che hanno avvolto la band e il pubblico.

