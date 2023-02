L'autonomia per gli imprenditori lombardi, fra sfiducia e necessità

Ci è voluto il ministro Calderoli, già colonnello della vecchia guardia bossiana e un’esperienza ventennale di iter legislativi, per dare una spintarella elettorale alla Lega in difficoltà e mandare un segnale agli imprenditori, federalisti per necessità oltre che per convinzione. Davanti a ddl pur depotenziato dal governo, ma considerato da tanti ugualmente una fuga in avanti, per via del nodo mai sciolto dei Lep (i livelli essenziali delle prestazioni), per un iter che viene gestito dal potere esecutivo e prevede un’invarianza dei costi – nelle Pmi lombarde e del Nord prevale un “sentiment” di attesa mescolato a cauto scetticismo. Perché sono passati 22 anni dalla modifica degli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione, ne sono trascorsi 5 dai referendum in Lombardia e Veneto, e si è tornati allo stesso punto. O meglio, anche a un passo indietro, perché nel frattempo le Pmi hanno perso competitività, come emerge dal report del Centro studi sintesi del Cna che per il 2023 prevede, complice l’aumento dell’inflazione e la crisi energetica degli ultimi mesi, una crescita del Pil lombardo dello 0,8 per cento, i consumi dell’1,8 per cento e gli investimenti del 3,3 per cento (dopo una crescita nel 2022 che invece dovrebbe attestarsi al +4,4 per cento del Pil).

