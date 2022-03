Arriva davvero la Rai al Portello per le Olimpiadi? Forse

Ci sono vicende che sembrano nate per non finire mai. Ma quella della nuova sede della Rai potrebbe invece avere un lieto fine. A indurre verso l’ottimismo è la svolta avvenuta lo scorso maggio: il cda Rai ha approvato il progetto di fattibilità di una nuova sede per il Centro di produzione nell’area del Portello. A rendere noti i termini di questo piano ci ha pensato pochi giorni dopo il Messaggero che ha parlato di “contratto d’oro” per quella che ha definito, con una punta di veleno, la “Saxa Rubra padana”: si tratta di un’operazione di quasi 135 milioni di euro di affitto per occupare, fino al 2052, i padiglioni 1 e 2 della Fiera che appartengono all’omonima fondazione. In particolare il contratto da 27 anni complessivi, con tre rinnovi da 9 anni, prevede circa 5 milioni di euro l’anno di affitto. Per rendere sostenibile la spesa si punta a vendere la storica sede di corso Sempione e disdire l'affitto della sede di via Mecenate, che scade fra 2 anni.

