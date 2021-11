C'è una Lega che su vaccini, euro e rosari fa marcia indietro

Neppure con il lanternino troverete un leghista, sotto la Madonnina, che dà addosso, apertis verbis, a Matteo Salvini. In Lega non c’è critica al leader perché il leader ha portato la Lega dal 3 per cento al 20, anche se la mazzata delle comunali c’è stata e la botta ha fatto malissimo. Diciamo la verità: Beppe Sala ha umiliato gli avversari senza neppure sforzarsi, e trovava pure l’energia per farsi centinaia di chilometri sulla sua bicicletta da corsa. Eppure la Lega non contesta il leader, perché a Milano la Lega è Salvini e Salvini è la Lega, anche se non ha trovato le parole giuste per convincere il capoluogo lombardo. Fin qui sembrerebbe storia finita. E invece no. Perché qualcosa sotto il pelo dell’acqua si muove, con vigore. Tra i moventi uno è prevalente: si sente aria di fine legislatura e i parlamentari sanno che dovranno tornare sui territori a conquistarsi lo scranno parlamentare.

