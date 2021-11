L'erede di Salvini. Il ritratto dell'arciduca Massimiliano Fedriga

L'ascesa nazionale di un moderato. Minacciato dai no vax perché "stanco di idiozie". Promotore di un super green pass per non vaccinati. La famiglia, la squadra, i progetti del presidente del Friuli Venezia Giulia. Educazione di un leader

Gli ha sempre offerto tutto. Non ha mai chiesto nulla. Era nella lista di Matteo Salvini per fare il ministro del primo governo Conte. Era nella rosa dei candidati per la presidenza della Camera. Deputato per tre legislature, capogruppo della Lega per quattro anni, presidente del Friuli Venezia Giulia da tre, della Conferenza Stato-regioni da uno. Massimiliano Fedriga è la Lega oltre la Lega. Ha 41 anni. E’ l’erede. Può avere lo stesso consenso di Salvini senza sostituire Salvini. E’ la prosecuzione che lo supera. Come capogruppo “ci manca”. Come presidente di regione “ha un gradimento che nessun altro ha in Occidente. Lo dicono i sondaggi”. Lo ha detto Salvini.