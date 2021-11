Serve un accordo tra Letta e Salvini. Più nazione, meno fazione

La chiave dei prossimi mesi è tutta qui ed è tutta in una crasi: l’urgenza di un “Salvetta”. Pochi giorni fa Enrico Letta, segretario del Pd, ha proposto sulla Stampa di organizzare, insieme con le altre forze politiche, un tavolo per le riforme. Giusto, bene, bravo, bis: un tavolo per le riforme non si nega a nessuno. Ma c’è un problema grande come una casa, o grande come un tavolo, che riguarda il rapporto tra i leader dei partiti, da qui ai prossimi mesi, e quel problema ha a che fare con la necessità assoluta di trovare, in questa legislatura, un baricentro politico efficiente che possa permettere alla maggioranza di governo di non arrivare impreparata a quattro appuntamenti cruciali dai quali passerà il futuro dell’Italia: legge di Bilancio (dicembre), Quirinale (tra gennaio e febbraio), legge elettorale (non programmata), attuazione del Pnrr (non si scherza). La necessità di trovare un baricentro politico è in qualche modo indipendente rispetto a quello che sarà il futuro di Mario Draghi, e comunque andrà a finire la roulette russa quirinalizia, l’anno che si aprirà metterà il futuro del governo nelle mani dei partiti più di quanto non lo sia stato in questi mesi: la campagna elettorale sarà ovviamente meno distante nel tempo, la pandemia sarà verosimilmente più vicina a trasformarsi in endemia e la stagione della insindacabilità delle scelte di governo sarà presumibilmente sostituita da una stagione di quotidiana sindacabilità.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE