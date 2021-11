Così si muove il partito di chi non vuole Draghi al Quirinale

Renzi paventa il Cav.: "Occhio, che Berlusconi rischia di essere l'unica opzione che stabilizza". Orfini candida Mattarella: "Non dobbiamo aspettare che scelga lui". Giorgetti mette tutti in guardia ("Guardate che il premier si è stufato"), ma dissemina trappole. Ecco le trame di chi cerca di evitare l'apoteosi di Super Mario, con lo spauracchio del voto anticipato

L’immagine della processione dei vattienti, la riproposizione dell’ingloriosa salita al Colle dei leader in penitenza, è stato Matteo Orfini, due giorni fa, ad allontanarla. “Ma chi l’ha detto che dobbiamo attendere che tutto s’incarti, come fu con Napolitano, per chiedere a Mattarella di restare? Noi iniziamo piuttosto a votarlo fin dal primo scrutinio, e così si produrrà un fatto politico”. Lo diceva, l’ex presidente del Pd, davanti a un manipolo di suoi colleghi che ascoltavano le sue parole come la possibile risoluzione di un rebus: “Non dobbiamo aspettare che si candidi, lo candidiamo noi”.