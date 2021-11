Non può esistere un Salvini pettinato

Oggi Matteo Salvini ha presentato il piano economico della Lega e lo ha fatto alla Camera insieme a… Alberto Bagnai. E insomma è sempre lì che va a finire il segretario della Lega. Giancarlo Giorgetti gli dice Ppe e lui risponde “il partito lo porto dove cazzo voglio io”, quello gli mostra la Merkel e lui se ne va a spasso con Bolsonaro o acchiappa qualche strano omaccione dell’est Europa (se non il dittatore della Corea del nord). E’ fatto così Salvini. Non c’è niente da fare. Non si guarisce da sé stessi. E alla fine viene da dire che questa sua incapacità di cambiare registro, questo suo eterno ripetersi nella stramberia estremista cominciano a diventare persino cose apprezzabili.

