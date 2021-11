Il contentino alla Gelmini, la babele delle cabine di regia. I paradossi di Draghi sul Pnrr

L'ansia di semplificare produce complicazioni bizzarre: strutture che si sovrappongono, un organigramma così complesso che perfino il Mef ci si perde nei documenti ufficiali. I mugugni nei ministeri. E alla fine, per evitare tensioni, la ministra per gli Affari regionali ottiene la sua task force

L’organigramma è così intricato che lo schema diffuso dal Mef per spiegarlo è sbagliato. Sul sito "Italia domani", dove il governo informa sullo stato dell’arte del Pnrr, l’Unità di missione affidata al professor Nicola Lupo, quella “per la razionalizzazione e il miglioramento della realizzazione” ha infatti una specificazione di troppo (“il miglioramento dell’efficacia della regolazione”). Ed è da questa struttura che si fa discendere il “Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale”, quello che ieri è stato affidato a Tiziano Treu, 82 anni. Tavolo che però, stando al decreto che lo ha istituito, fa capo alla “Segreteria tecnica del Pnrr”. Errori che danno il senso di come in Italia l’ansia di semplificare passi spesso per enormi complicazioni.