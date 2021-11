Draghi contro il lamento da Pnrr: "Non drammatizziamo. Ricordiamoci a cosa serve"

Il premier prepara l'intervento di giovedì quando si rivolgerà ai sindaci: "Il Pnrr non può essere un assumificio". Ma per i comuni minori arrivano i rinforzi

È denaro che serve a entrare nella modernità ma non può essere la scorciatoia per imbucarsi nei comuni. È previsto per giovedì, a Parma, all’assemblea dell’Anci, un intervento di Mario Draghi che si candida a essere un intervento di verità. Si ragionerà di Pnrr, città, dei ritardi veri e di quelli percepiti, della burocrazia che deve correre e della burocrazia come grande pretesto.