Allarme Recovery: ora Manfredi guida il fronte dei sindaci. E minaccia: "Pronto a dimettermi"

Mancano strutture e personale: "Ora che abbiamo oltre 80 miliardi per il Sud c’è il rischio concreto che non saranno mai spesi, per l’impossibilità di tanti Comuni di presentare i progetti. Si inauguri un Pnrr delle città, una cabina di regia", dice il primo cittadino di Napoli. Ma la questione non riguarda solo il Mezzogiorno

Allarme Recovery Fund. Mancano tecnici e dirigenti, personale specializzato. Con il rischio, a quanto pare parecchio serio, che la grande occasione si trasformi in rimpianto, che le ingenti risorse in arrivo da Bruxelles vadano perse, sprecate, per l'incapacità delle amministrazioni di spenderli. “Come fare la Formula 1 senza benzina”, per usare una metafora, quella del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, neo iscritto al partito dei primi cittadini, che parlando a Repubblica ha messo in fila tutte le problematiche e le perplessità, lanciando un appello e una proposta: “Ora che abbiamo oltre 80 miliardi per il Sud c’è il rischio concreto che non saranno mai spesi, per l’impossibilità di tanti Comuni di presentare i progetti per mancanza delle strutture tecniche. Napoli è il caso più emblematico e non può essere abbandonata”. Che tradotto, vuol dire, servono risorse ulteriori per mettere in moto la macchina partenopea.