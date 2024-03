Dalla P2 alle insinuazioni. La battutacce inutili e superflue di Nicola Gratteri

La discussione sulla proposta del Guardasigilli di introdurre test psicologici preventivi per chi si iscrive ai concorsi per entrare in magistratura va assumendo toni sempre più estremi e talora surreali. Su Repubblica si rievocano frasi di Licio Gelli ed esclamazioni di Berlusconi irritato per la persecuzione giudiziaria cui era sottoposto. Come dire che un magistrato competente e irreprensibile come Carlo Nordio si rifà, da ministro, alla P2. Anche il procuratore di Napoli Nicola Gratteri ha deciso di intervenire, un vezzo cui si sottrae raramente, con affermazioni sorprendenti: “Test psicoattitudinali ai magistrati? Facciamoli anche ai politici e a chi ha responsabilità di governo e ruoli apicali nella Pubblica amministrazione, insieme al narco e alcol test”. Un atteggiamento da curva di talk-show di questo genere, come le altre insinuazioni improprie, non aiuta a esaminare razionalmente il problema. È lecito nutrire dubbi sulla utilità e sull’efficacia di questi test, che dovrebbero fornire elementi per un’analisi predittiva di comportamenti futuri condizionati da qualche particolare predisposizione psicologica.



