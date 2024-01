Il Tar del Lazio bastona il comune di Piombino sul rigassificatore

Per una volta la giustizia amministrativa non si fa megafono delle ideologie pseudo-ambientaliste e anti sviluppiste. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, infatti, ha respinto il ricorso del comune di Piombino contro l’installazione del rigassificatore nel porto della città. La nave rigassificatrice “Golar Tundra”, di proprietà di Snam, è attiva dalla scorsa estate e da allora ha immesso nella rete nazionale circa un miliardo di metri cubi di gas. I giudici amministrativi hanno bocciato il ricorso del comune, condannandolo al pagamento delle spese legali in favore del commissario straordinario di governo per la realizzazione dell’opera (il governatore Eugenio Giani), la regione Toscana e la Snam stessa, per un totale di 90 mila euro. Non solo. Il Tar ha condannato al pagamento delle spese (15 mila euro) anche Unione sindacale di base (Usb), Wwf e Greenpeace, che avevano spontaneamente affiancato il ricorso del comune.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE