Il sindaco di Ravenna sveglia il Pd (e Meloni) sull'ambiente: "Sì ai rigassificatori finché serviranno"

“Il caso di Ravenna dimostra che i rigassificatori servono. Certo, l’obiettivo a lungo termine è di usarli sempre meno. Ma bisogna avere delle alternative credibili. Il Pd fa una battaglia giusta contro i cambiamenti climatici, ma se non hai una strategia rischi di ottenere l’effetto opposto”. Il sindaco di Ravenna Michele De Pascale non ci sta a passare per quello che vuole solo fare polemiche interne: “Nessuno, da destra a sinistra, si salva quando si parla di energia”. Ieri la nuova responsabile Ambiente del Pd Annalisa Corrado ha detto al Foglio che i rigassificatori, come quello a Vado Ligure, vanno relegati al passato. “Ma ora qual è l’alternativa? Perché non vorrei che dopo esserci liberati dal ricatto di Putin finissimo sotto il ricatto di qualcun altro”.

