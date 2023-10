Una nuova acciaieria Azovstal a Piombino. Il ministro Urso: "Ore decisive"

Il gruppo ucraino Metinvest vuole investire 2,5 milioni di euro per costruire un nuovo stabilimento in Italia. Dopo il no del Friuli Venezia Giulia si cerca l'accordo per il polo siderurgico livornese. La mediazione con Jindal, il ruolo del Mimit e l'ottimismo del presidente Giani

Da Mariupol a Piombino. Per il progetto proposto dal gruppo ucraino Metinvest in joint venture con l’azienda italiana Danieli si lavora a una nuova soluzione, favorire l’insediamento nel polo siderurgico della città toscana. “Sono ore decisive”, ha detto ieri il ministro delle Imprese Adolfo Urso, impegnato a fare da perno tra le parti in causa: da un lato c’è il gruppo Jsw dell’indiano Sajjan Jindal, con cui si discute per rendere compatibili le due attività nell’area delle ex acciaierie Lucchini, dall’altra il comune di Piombino e la Regione Toscana. Il nodo è tutto industriale e si cerca una sinergia per consentire la convivenza tra le due produzioni, che sulla carta sono più complementari che in competizione. Nel progetto della cordata a traino ucraino non ci sono prodotti lunghi come le rotaie, core business della produzione Jindal, ma bobine e laminati per vari utilizzi. L’obiettivo di Urso è quello di chiudere entro l’anno, una tempistica che va di pari passo alla scadenza della cassa integrazione in deroga dei dipendenti della Jsw Stell.