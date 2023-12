Guai a casa Nordio: ecco i dirigenti che vogliono andare via dal ministero della Giustizia

E’ caldissimo il clima che il Guardasigilli Carlo Nordio ha ritrovato dentro il suo ministero al rientro da Atlanta (Stati Uniti), dove ha guidato la delegazione italiana alla Conferenza Onu contro la corruzione. Il dicastero di Via Arenula è ormai un focolaio di tensioni sotterranee, generate soprattutto dall’attivismo della vicecapo di gabinetto Giusi Bartolozzi. Come già raccontato su queste pagine, a dispetto della carica di “vice”, Bartolozzi ha accentrato nelle sue mani tutte le decisioni più importanti che competono al ministero, scavalcando ogni principio gerarchico interno. Le incursioni di Bartolozzi nei dipartimenti e negli uffici di diretta collaborazione del ministro sono ormai diventate inaccettabili per molti capi degli uffici. Nessuno, più per rispetto nei confronti di Nordio che per altro, ha voglia di far esplodere scandali. Così, nel silenzio ci si organizza direttamente per la “grande fuga”. Alcuni fra i più importanti dirigenti non vedono l’ora di abbandonare il ministero della Giustizia.

