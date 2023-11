Le promesse non mantenute di Nordio su toghe fuori ruolo e "pagelle"

Il Guardasigilli aveva auspicato una riduzione da 200 a 20 magistrati fuori ruolo: il decreto approvato lunedì in Cdm ne prevede ben 180. Sulla valutazione di professionalità tutto è rimesso nelle mani del Csm, cioè delle toghe stesse

Ancora promesse non mantenute da parte del Guardasigilli Carlo Nordio in materia di riforma della giustizia. Nel trambusto della polemica innescata dalle parole del ministro Crosetto contro la magistratura, lunedì sera il Consiglio dei ministri ha approvato due decreti attuativi della riforma dell’ordinamento giudiziario, varata durante i titoli di coda del governo Draghi. Due gli interventi più attesi: la stretta sui magistrati fuori ruolo e la nuova disciplina sulla valutazione professionale delle toghe. In entrambi i casi, le misure adottate dal governo smentiscono clamorosamente i propositi di riforma sbandierati dal ministro Nordio. La retromarcia più netta (e anche più imbarazzante) si registra sulla questione dei magistrati fuori ruolo.