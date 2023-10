“Inneggiare alla distruzione di Israele è reato”, dice l'ex pm della direzione Antiterrorismo Pennisi

L'ex magistrato: "Non vedo alcuna differenza tra ciò che dicevano e facevano i due affiliati all'Isis fermati a Milano e ciò che hanno detto e fatto coloro che hanno manifestato in piazza in favore della Palestina, inneggiando a Hamas e alla distruzione di Israele"

"Non vedo alcuna differenza tra ciò che dicevano e facevano i due soggetti fermati ieri a Milano e ciò che hanno detto e fatto coloro che hanno manifestato nelle piazze in favore della Palestina, inneggiando a Hamas e alla distruzione di Israele”. Lo afferma, intervistato dal Foglio, Roberto Pennisi, dal 2005 al 2022 sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ora in pensione. “Hamas si chiama Hamas, ma in realtà oggi è un’altra cosa: è l’Isis”, aggiunge. Il riferimento di Pennisi è all’operazione della Dda di Milano che ieri ha portato all’arresto di due persone di origini egiziane ritenute affiliate all’Isis e agli slogan che nei giorni scorsi si sono sentiti ripetere nei cortei pro Palestina: “Israele fuori dalla storia”, “Israele fascista, stato terrorista”, “Intifada fino alla vittoria”.