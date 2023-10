La pazza inchiesta contro Chiamparino, Appendino e Fassino per lo smog a Torino

L'ex governatore del Piemonte e gli ex sindaci di Torino sono indagati per inquinamento ambientale colposo, sulla base di un'inchiesta più politica che giudiziaria (condotta da un pm sotto procedimento disciplinare)

Un’intera classe politica indagata per inquinamento ambientale colposo con l’accusa di non aver adottato misure adeguate per ridurre il livello di sostanze nocive nell’aria. Succede in Piemonte, più precisamente a Torino, dove la procura procede nei confronti dell’ex governatore Sergio Chiamparino, gli ex sindaci Chiara Appendino e Piero Fassino, e gli assessori che hanno gestito la delega all’ambiente tra il 2015 e il 2019.